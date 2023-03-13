МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Канадские власти ввели временный контроль над местным дочерним подразделением обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB), сообщил офис управляющего по надзору за финансовыми организациями страны (OSFI). МВФ прокомментировал ситуацию с банкротством SVB

"Офис управляющего по надзору за финансовыми организациями Канады установил временный контроль над активами канадского подразделения Silicon Valley Bank с целью защиты кредиторов", — говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что регулятор также подал запрос генеральному прокурору Канады для установления постоянного контроля над активами местной дочки SVB, чей бизнес, как сообщили в OSFI, в основном сфокусирован на кредитовании корпоративных клиентов и не владеет коммерческими или частными депозитами в Канаде.

Ранее, как сообщала Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США, регуляторы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.