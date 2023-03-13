МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США предоставит американским банкам дополнительные средства для обеспечения их финансовой устойчивости, говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы ФРС Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга. У США только 48 часов: миллиардер предупредил о скором крахе экономики

"Правление Федерального резерва… сделает доступным дополнительное финансирование имеющим на него право кредитным организациям, чтобы помочь обеспечить банки возможностью удовлетворить потребности всех своих вкладчиков", — говорится в документе.