ФРС выделит допсредства банкам США для защиты их финансовой устойчивости
ФРС предоставит дополнительные средства банкам США для защиты их финансовой устойчивости
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США предоставит американским банкам дополнительные средства для обеспечения их финансовой устойчивости, говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы ФРС Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга.
"Правление Федерального резерва… сделает доступным дополнительное финансирование имеющим на него право кредитным организациям, чтобы помочь обеспечить банки возможностью удовлетворить потребности всех своих вкладчиков", — говорится в документе.
https://1prime.ru/banks/20230313/840040889.html
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