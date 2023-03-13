МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Нью-йоркский Signature Bank был закрыт в воскресенье из-за системных рисков, говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга. Глава минфина США раскрыла причину краха банка SVB

"Мы также объявляем о схожем исключении системного риска в отношении Signature Bank из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, который был закрыт сегодня властями штата", — указано в документе, посвященном банкротству калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB).

Как отмечается, все вкладчики нью-йоркской компании получат доступ к своим вкладам – так же, как и в случае с SVB.

Ранее сообщалось, что всем вкладчикам Silicon Valley Bank с 13 марта предоставят доступ к их сбережениям.

В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.

Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.