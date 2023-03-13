МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии считает, что вероятность негативного влияния на финансовые институты страны в связи с банкротством американского Silicon Valley Bank (SVB) невелика, об этом на пресс-конференции в понедельник заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно. Цена на золото в Японии достигла рекордного уровня

"Нам известно об объявлении банкротства банка Silicon Valley Bank. В настоящий момент японские финансовые институты поддерживают ликвидность и базу капитала, поэтому на сегодняшний день вероятность, что это банкротство окажет серьезное влияние на стабильность японской финансовой системы, невысока", — сказал Мацуно, подчеркнув, что правительство внимательно следит за ситуацией на финансовых рынках.

Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

Это привело к снижению котировок на Токийской бирже и росту цен на золото.

Через час после начала торгов на бирже индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 500 пунктов, что составляет 1,78% по сравнению с уровнем завершения торгов на прошлой неделе, до уровня 27643,29. По мнению аналитиков, падение вызвано опасениями инвесторов относительно нестабильности рынка на фоне новостей из США, в результате чего они стали продавать акции банков и страховых компаний.

В понедельник цена на золото в Японии впервые достигла уровня 9 тысяч иен (66,67 доллара) за грамм, такую цену установила утром в понедельник одна из крупнейших компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo. Это на 32 иены выше уровня прошлой недели и является рекордной ценой для Японии на этот металл. По мнению аналитиков, повышение цены отражает неуверенность инвесторов относительно стабильности финансовой системы США и вызвано ожиданием дальнейшего роста спроса на этот металл в мире.

Министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье. В понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.