МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Регулятор финансовой сферы Швейцарии FINMA в пятницу заявил, что не нашел достаточных оснований для судебных разбирательств с Credit Suisse, но ожидает в будущем диалога с этим банком. Регулятор вел проверку по поводу заявлений председателя по оттокам средств. Больше не тайна. Капиталы начали бегство из Швейцарии

Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) после закрытия торгов в Цюрихе опубликовала заявление, подтверждающее более ранее сообщение Reuters. Регулятор указал, что искал у швейцарского банка "возможные нарушения законов о финансовых рынках".

В начале декабря его председатель Аксель Леманн заявил, что ситуация с оттоком средств стабилизировалась. Позднее же выяснилось, что клиенты продолжили выводить средства.

При публикации годового отчета Credit Suisse сообщил, что за последние три месяца 2022 года клиенты вывели 110,5 млрд швейцарских франков (120,29 млрд долларов). США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

Согласно записи конференции по финансовым результатам, в ответ на вопрос о том, как были распределены эти оттоки в последнем квартале, гендиректор Ульрих Кернер сказал аналитикам, что более 85% выводов средств произошли в октябре и ноябре.

Credit Suisse, второй по величине банк Швейцарии, подтвердил, что FINMA завершила проверку.

В пятницу акции банка достигли рекордного минимума. Вдобавок к опасениям инвесторов насчет ситуации в Credit Suisse произошла мировая распродажа акций банков. Credit Suisse в четверг был вынужден отложить публикацию годового отчета в свете запроса американских регуляторов, пришедшего поздно вечером.