МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Банк Англии заявил в понедельник о том, что британская банковская система сохраняет устойчивость, после того как центральный банк помог найти покупателя на британское отделение рухнувшего Silicon Valley Bank. США вызовут еще больше проблем в мире, заявила Захарова

"Ни один другой британский банк не почувствовал не себе существенного прямого воздействия в результате этих действий, — говорится в заявлении Банка Англии. — Банковская система Великобритании в целом остается устойчивой и здоровой".