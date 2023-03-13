МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Банк Англии заявил в понедельник о том, что британская банковская система сохраняет устойчивость, после того как центральный банк помог найти покупателя на британское отделение рухнувшего Silicon Valley Bank.
"Ни один другой британский банк не почувствовал не себе существенного прямого воздействия в результате этих действий, — говорится в заявлении Банка Англии. — Банковская система Великобритании в целом остается устойчивой и здоровой".
https://1prime.ru/banks/20230313/840044607.html
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