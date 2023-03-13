МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc купила британский филиал Silicon Valley Bank, говорится в заявлении британского минфина. Банк Англии заявил об устойчивости банковской системы страны

"Сегодня правительство и Банк Англии способствовали частной продаже Silicon Valley Bank UK. Это гарантирует, что вклады клиентов защищены и доступны в обычном режиме, деньги налогоплательщиков не задействованы. Я рад, что мы достигли решения в столь короткие сроки", — приводятся в заявлении слова главы минфина Британии Джереми Ханта.

Уточняется, что покупателем стала группа HSBC Holdings plc, которая была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank. А согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), совокупные потери банков в прошлом году составили 620 миллиардов долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг уже выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей вкладчиков. А позже в понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.