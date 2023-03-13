МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Среди мошенников начала набирать обороты новая схема обмана россиян с обвинениями в "измене Родине", предупредил Сбербанк. Назван срок, на который невыгодно открывать вклад

Злоумышленники обзванивают людей под видом правоохранительных органов и сообщают, что некий сотрудник банка украл личные данные и переводит деньги в пользу ВСУ. Затем жертве угрожают уголовной ответственностью и вынуждают подключать ложную службу безопасности, перечислять средства на мошеннические счета или брать кредиты, чтобы "найти виновного".

Сбербанк предупредил, что россияне могут подключить дополнительные уведомления об операциях, чтобы обезопасить себя от мошенников и контролировать свой счет. Кроме того, работники банка не просят раскрывать данные карты и коды из СМС-сообщений.