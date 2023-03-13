МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Росбанк в данный момент отражает крупную DDOS-атаку на свои системы, основные сервисы кредитной организации работают штатно, сообщила пресс-служба банка. Сервисы ФТС России подверглись DDoS-атакам

"Росбанк отражает крупную DDOS-атаку. Основные системы банка работают в штатном режиме. Однако могут наблюдаться временные затруднения в работе приложений, интернет-банка и сайта", — отметили представители организации в телеграм.

Они подчеркнули, что специалисты держат ситуацию под контролем, работают над обеспечением доступа клиентов к сервисам.

При этом банк продлил работу офисов, где при необходимости можно подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте.