МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Сын бывшего президента США Трампа Дональд Трамп-младший написал в своих соцсетях шуточный пост по поводу настоящей причины банкротства банков SVB и Signature. Аналитик назвал страны, где грядет дефолт

По его мнению, за этим, прежде всего, стоят неправильные приоритеты в политике финансовой организации. Он добавил, что слишком пристальное внимание там уделялось гендерным вопросам.

"Как мы регулируем банки, чтобы они были платежеспособными? Этническое разнообразие. Климат. Хеджирование процентных рисков [того, кто предложил эту идею выкидывают из окна]", — написал Трамп-младший.

Регуляторы штата Калифорния закрыли банк Silicon Valley Bank 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством кредитной организации в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.