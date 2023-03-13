СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — ПРАЙМ. Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) приведет к эффекту "карточного домика" для финансово-технологического сектора США, такое мнение высказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Трамп предрек США новую Великую депрессию

"Крах SVB, обслуживающего отрасль высоких технологий и технологические стартапы – это серьезно, это начало обрушения финансово-технологического "карточного домика". Затронет значительное количество банков США, потребует усилий от ФРС и правительства, создаст невероятное количество проблем в глобальной финансовой системе, а главное, негативно повлияет на сектор высоких технологий США и Европы, в момент, когда Запад спровоцировал цивилизационную войну против России и Китая и начал новую технологическую гонку и гонку вооружений", — сказал Лосев.

Одним из последствий произошедшего крушения банка и последующих за этим событий станет, по мнению Лосева, сокращение финансовой поддержки Киева.

"Для нас важно, что киевский режим получит намного меньше западной помощи, потому что его спонсорам сейчас потребуются громадные усилия, в том числе бюджетные, по поддержанию на плаву американской банковской, пенсионной и страховой систем и экономик стран G7. Исторический опыт показывает, что внутренние кризисы в США сокращают американскую экспансию во внешнем мире", — добавил эксперт. США вызовут еще больше проблем в мире, заявила Захарова

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

Вместе с тем министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг ранее в понедельник уже выступили с совместным заявлением, объявив о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков.

Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам Silicon Valley Bank доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты закрытого в воскресенье нью-йоркского банка Signature Bank.