БЕРЛИН, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) ввело мораторий на удовлетворение требований кредиторов германского филиала Silicon Valley Bank, сообщается в понедельник в заявлении на сайте ведомства. Власти Индии обсудят с бизнесом банкротство банка SVB

"BaFin сегодня ввело запрет на реализацию и проведение платежей Silicon Valley Bank Germany Branch в связи с существующим риском выполнения обязательств перед кредиторами. Кроме того, BaFin ввёл мораторий и приказал закрыть банк для операций с клиентами", — говорится в заявлении.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.