МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) передала все вклады в обанкротившемся банке Silicon Valley Bank (SVB), в том числе и незастрахованные, созданному для защиты вкладчиков "промежуточному банку" (bridge bank), следует из пресс-релиза регулятора. В Германии ввели мораторий на выплаты кредиторам Silicon Valley Bank

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

"Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сегодня передала все вклады — как застрахованные, так и незастрахованные — бывшего банка Silicon Valley Bank во вновь созданный, полнофункциональный "промежуточный банк", управляемый FDIC, в рамках действий, направленных на защиту всех вкладчиков банка Silicon Valley Bank", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сегодня вкладчики получат полный доступ к своим деньгам, когда Silicon Valley Bank, N.A, промежуточный банк, откроется и возобновит деятельность, включая интернет-банкинг. Вкладчики и заемщики автоматически станут клиентами Silicon Valley Bank, N.A. и получат обслуживание клиентов и доступ к своим средствам через банкоматы, дебетовые карты и выписывание чеков в том же порядке, что и раньше, указывает FDIC.

Однако акционеры и некоторые держатели необеспеченных долгов не будут защищены, заключает FDIC.

Промежуточный банк (bridge bank) — это банк, который работает под управлением совета директоров, назначенного FDIC. Он принимает на себя депозиты и некоторые другие обязательства и приобретает определенные активы обанкротившегося банка.