СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — ПРАЙМ. Закрытие калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB), крипто-ориентированных Silvergate и Signature Bank не сможет серьезно навредить российской банковской системе из-за инициированной ранее странами Запада изоляции российских финансовых институтов, такое мнение высказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Названы последствия краха банка SVB

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

"Волей провидения получается неплохо, что Запад отрезал российскую банковскую систему от мировой. Токсичный коллапс калифорнийского банка, а также ряда финансовых учреждений и технологических инвесторов Запада уже не сможет нанести серьезного вреда российской банковской системе, как это было в кризисы 1998 и 2008 годов", — отметил Лосев.

"Мы избежим удара, а наши оппоненты будут заниматься своими проблемами. Поддержка киевского режима со стороны США теперь будет ограничена как из-за потолка госдолга, так и из-за общего ухудшения финансово-экономической ситуации по обеим сторонам Атлантики. Серьезный урон может получить высокотехнологическая отрасль Запада, то, на что наши противники сейчас делают ставку в гонке вооружений и технологий", — добавил эксперт.

В существующей ситуации, по его мнению, в России важно инвестировать в научно-исследовательскую деятельность и фундаментальную науку для технологического рывка. "Мы обязаны воспользоваться этой уникальной ситуацией и, по сути, форой и активизировать подготовку ученых, инженеров и специалистов, а также определиться со стратегией и увеличить инвестиции в фундаментальную науку и в НИОКР для собственного технологического прорыва", — сказал эксперт.