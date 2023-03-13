БРЮССЕЛЬ, 13 мар — ПРАЙМ. В ЕС Silicon Valley Bank имеет очень ограниченное присутствие, в союзе в настоящее время ведется мониторинг ситуации в целом, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан. Трамп-младший назвал истинную причину банкротства SVB

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

"Мы мониторим ситуацию, приняли к сведению оперативную и решительную реакцию властей США. В ЕС у Silicon Valley Bank очень ограниченное присутствие. И, конечно, мы находимся в контакте с соответствующими компетентными национальными органами", — сообщил представитель ЕК.