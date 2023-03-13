МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти внимательно следит за развитием ситуации на рынках после банкротства Silicon Valley Bank (SVB), сообщило Министерство экономики, добавив, что в случае необходимости ЕС нужно будет быстро принимать меры для укрепления европейских банков. В Италии рассказали о серьезной экономии жителей страны на еде

"Мы ценим ту своевременность, с которой власти США вмешались в ситуацию, и верим, что при необходимости европейские власти будут принимать меры с той же быстротой, оценивая последствия для денежно-кредитного регулирования и финансовой стабильности", — говорится в заявлении министерства.

Акции банков в Европе и Азии в понедельник резко упали, поскольку решение США дать гарантии по депозитам обанкротившегося банка SVB, занимавшегося кредитованием технологического сектора, не убедило инвесторов в том, что другие банки остаются финансово устойчивыми.

Как сообщил представитель правительства, признаков негативного влияния банкротства SVB на итальянскую финансовую систему в данный момент нет. Падение акций банков, произошедшее в понедельник, он назвал ожидаемым событием.

Акции крупнейших банков страны, Intesa Sanpaolo, UniCredit и Banco BPM, в утренние часы торгов в Милане подешевели на 5%-7%.