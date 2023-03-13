БРЮССЕЛЬ, 13 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия не видит серьезных рисков для финансовой системы ЕС после банкротства двух банков в США, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. В Еврокомиссии оценили присутствие SVB в ЕС

"Прямого воздействия нет. Но мы должны продолжать отслеживать вероятность непрямого влияния. На данный момент какого-либо значительного риска мы не наблюдаем", — сказал Джентилони журналистам в Брюсселе.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

Ранее в понедельник, 13 марта, на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан заявил, что в ЕС Silicon Valley Bank имеет очень ограниченное присутствие, в союзе в настоящее время ведется мониторинг ситуации в целом. По его словам, в ЕС мониторят ситуацию, приняв к сведению "оперативную и решительную реакцию властей США".