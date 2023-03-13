НЬЮ-ЙОРК, 13 мар — ПРАЙМ. Нью-йоркский Signature Bank, закрытый ранее из-за системных рисков, в понедельник работает, очередей у банка нет, однако клиенты подходят, чтобы поинтересоваться о наличии доступа к счетам, сообщает корреспондент РИА Новости. МВФ прокомментировал ситуацию с банкротством SVB

"Сто процентов дела идут, как обычно. Все в порядке, вы не потеряете каких-либо средств. У вас есть доступ к счетам, все в норме. Вы не потеряете денег", — заявил сотрудник банка в разговоре с РИА Новости.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Signature Bank был закрыт Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. В целях защиты вкладчиков и исключения системных рисков Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) перевела все депозиты и почти все активы Signature Bank в Signature Bridge Bank, N.A., банк с полным спектром услуг, который будет управляться самой FDIC, сообщалось в пресс-релизе организации.

По заявлениям FDIC, банковская деятельность должна возобновиться в понедельник, 13 марта.

"Вкладчики и заемщики автоматически станут клиентами Signature Bridge Bank, N.A. и будут по-прежнему иметь бесперебойное обслуживание и доступ к своим средствам через банкоматы, дебетовые карты и чеки так же, как и раньше. Официальные чеки Signature Bank будут продолжать действовать. Кредитополучатели должны продолжать вносить платежи по кредиту в обычном режиме", отмечала корпорация.

В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство Silicon Valley Bank вызвало опасения, что другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. Из-за этого произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance, многие из которых имеют схожие с SVB инвестпортфели.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк SVB, что стало наиболее крупным банковским банкротством в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Крах SVB был связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

У Signature Bank было 40 отделений по всей стране — в Нью-Йорке, Калифорнии, Коннектикуте, Северной Каролине и Неваде. По состоянию на 31 декабря 2022 года общая сумма активов Signature Bank составляла 110,4 миллиарда долларов, а общая сумма депозитов — 88,6 миллиарда долларов.