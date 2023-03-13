ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. ФРС США придется снизить ключевую ставку, чтобы предотвратить последующие крушения американских банков, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. ФРС выделит допсредства банкам США для защиты их финансовой устойчивости

"Федрезерву придется отказаться от политики высокой процентной ставки, поскольку она подрывает балансы в финансовом секторе, что ведет к росту спектра повсеместного обрушения", — сообщил Робертс.

Он добавил, что альтернативой может стать выделение настолько значительного объема денег на операции по спасению кредитных организаций, что это будет угрожать ценности доллара США.

Так, американским банкам придется избавиться от активов на балансе, что приведет к дальнейшему обесценению бумаг, считает Робертс.

"Банки должны будут продавать финансовые активы, чтобы отвечать выводу средств, а эти продажи спровоцируют падение стоимости активов", — сообщил он.

Робертс добавил, что существуют "триллионы" вторичных финансовых инструментов, которые чувствительны к изменению ставки ФРС.

Наконец, Робертс заключил, что банковская система США небезопасна вопреки заявлению президента страны Джо Байдена, пять крупнейших финансовых организаций страны несут риски потерь в размере двух мировых ВВП.

"Банковская система небезопасна, потому что 5 крупнейших банков США несут риски потерь вдвое больше мирового ВВП", — сообщил он.

В понедельник в своей публикации Робертс указал на то, что пять крупнейших американских банков, которых называют "слишком большими, чтобы рухнуть", владеют вторичными финансовыми инструментами в размере 188 триллионов долларов.