МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Финансовый кризис 2008 года вряд ли повторится сейчас в связи с закрытием американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, сказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Руководство SVB уволят, заявил Байден

"Я не думаю, что у нас будет повторение подобного кризиса (2008 года)", — сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Меня меньше беспокоит финансовый кризис, гораздо больше меня беспокоит эскалация напряженности, особенно на Украине. Что нам необходимо для устойчивости экономики, для снижения риска, который несет — это обсуждение мира, причем как можно быстрее, потому что мира нельзя достичь на поле боя. Мира можно достичь только путем переговоров, и я могу сказать, что это самое лучшее решение для нашей глобальной экономики в целом, потому что геополитическая напряженность, были определенные напряженности, которые привели к войне на Украине, а теперь ведется холодная война между Китаем и США", — отметил он.

"И это безусловно подрывает устои глобальной экономики, и также банковский кризис, повышение процентных ставок, и многие другие напряженности, которые мы сейчас видим в мире. На все это трудно найти эффективное решение в разгар этой геополитической критической ситуации", — подчеркнул Сакс.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

На таком фоне акции ряда американских банков резко падали в цене в начале торговой сессии понедельника, теряя до 80% рыночной капитализации. Это приводило к приостановкам торгов биржей их акциями для охлаждения паники. Фондовый индекс банковского сектора США терял в начале дня около 8%.