ТЕЛЬ-АВИВ, 13 МАР — ПРАЙМ. Не менее трети израильских высокотехнологичных компаний связаны с обанкротившимся американским банком SVB либо через депозиты, либо через кредит, такие цифры приводит израильский финансовый портал Calcalist, со ссылкой на комитет, созданный министерством финансов Израиля для изучения последствий кризиса. Минфин Италии проследит за ситуацией с банкротством SVB

Согласно информации издания, комитет, в который в том числе вошли генеральный директор министерства финансов Израиля Шломи Хейслер, главный экономист Шира Гринберг, а так же представители Банка Израиля, уже провел первое совещание в минувшее воскресенье и планирует снова собраться во вторник. Ожидается, что к этому моменту у членов комитета будет больше информации о течении кризиса.

На совещании были рассмотрены два возможных сценария, из которых первый — это продажа SVB более крупному банку, и второй и более проблематичный сценарий – ликвидация банка, пишет Calcalist.

Тем временем по сообщению израильского телеканала i24NEWS крах SVB уже вызвал панику в секторе высоких технологий в стране: инвесторы, финансовые директора и руководители высокотехнологичных компаний заявляют о трудностях с выводом средств из банка Кремниевой долины (SVB).

Ранее в субботу премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал, что правительство окажет поддержку израильским компаниям в сфере высоких технологий.