СЕУЛ, 13 мар — ПРАЙМ. Министерство финансов и центробанк Южной Кореи высказали мнение, что банкротство Silicon Valley Bank (SVB) в США окажет ограниченное влияние на мировой финансовый рынок, хотя неопределенность сохранится на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, передает агентство Ренхап. СМИ: JPMorgan и PNC претендуют на покупку SVB Financial

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

"После сообщений о закрытии Silicon Valley Bank в США в минувшие выходные волатильность и неопределенность на финансовом рынке внутри страны и за рубежом усилились", — заявил министр финансов Южной Кореи Чу Ген Хо, но добавил, что, по мнению экспертов, инцидент, вероятно, окажет ограниченное воздействие на мировую экономику, поскольку финансовые власти США также предпринимают оперативные усилия для защиты вкладчиков.

Министр отметил, что неопределенность в мировой экономике сохранится из-за агрессивных мер по ужесточению денежно-кредитной политики, и правительство Южной разработает дополнительные меры поддержки, чтобы помочь экспортерам.

Центральный Банк Кореи также заявил в понедельник, что будет внимательно следить за последствиями краха SVB на внутренний финансовый рынок и экономические условия в Южной Корее, но заявил, что вероятность системного риска в результате банкротства банков в США низка.

"В настоящее время вероятность того, что закрытие SVB и Signature Bank приведет к системному риску для банков и других финансовых учреждений, не определяется как значительная", — говорится в пресс-релизе Банка Кореи. Но отмечается, что волатильность на мировых финансовых рынках может возрасти, и южнокорейский центробанк примет "соответствующие меры по стабилизации рынка, если это будет необходимо".

Как отмечает агентство Рёнхап, сохраняются опасения, что финансовые рынки Южной Кореи могут существенно пострадать от последствий банкротства банков в США, как это произошло после краха Lehman Brothers в 2008 году. На экономику Южной Кореи уже влияют падение экспорта и повышение ключевой ставки Банком Кореи для борьбы с инфляцией. В прошлом месяце Банк Кореи на фоне опасений по поводу замедления экономического роста заморозил свою процентную ставку впервые после примерно года ее постоянных повышений.