БРЮССЕЛЬ, 13 мар — ПРАЙМ. Ситуация в банковской системе Европы совершенно отличается от той, которая привела к банкротству Silicon Valley Bank в США, считает президент Еврогруппы Паскаль Донохью. В Еврокомиссии оценили присутствие SVB в ЕС

"В отношении этого банка сложились совершенно особенные обстоятельства. Ситуация в Европе совсем, совсем другая… По оценке наших институтов, анализ показывает, что прямого воздействия между нашей банковской системой и системой, к которой принадлежит банк Silicon Valley Bank, нет", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы.

Он добавил, что компетентные органы "продолжат интенсивно мониторить ситуацию".

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

На таком фоне акции ряда американских банков резко падали в цене в начале торговой сессии понедельника, теряя до 80% рыночной капитализации. Это приводило к приостановкам торгов биржей их акциями для охлаждения паники. Фондовый индекс банковского сектора США терял в начале дня около 8%.