ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функцию центробанка) США намерена до 1 мая подготовить отчет о мерах по регулированию потерпевшего банкротство банка Silicon Valley Bank, говорится в опубликованном в понедельник заявлении ФРС. Экс-помощник главы Минфина США заявил, что ФРС придется снизить ставку

"Совет ФРС объявляет, что вице-председатель по надзору Майкл Барр проводит проверку в отношении надзора и регулирования банка Silicon Valley Bank в свете объявления им банкротства. Обзор будет опубликован 1 мая", — следует из заявления.

Как заявил по данному поводу глава финансового регулятора США Джером Пауэлл, события вокруг банкротства SVB требуют "прозрачного, тщательного и быстрого рассмотрения со стороны ФРС".

В свою очередь, как отметил возглавляющий проверку Майкл Барр, регулятору надлежит провести "тщательный анализ того, как ФРС контролировала и регулировала этот финансовый институт, а также то, что можно извлечь из опыта сложившейся ситуации".

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

На таком фоне акции ряда американских банков резко падали в цене в начале торговой сессии понедельника, теряя до 80% рыночной капитализации. Это приводило к приостановкам торгов биржей их акциями для охлаждения паники. Фондовый индекс банковского сектора США терял в начале дня около 8%.