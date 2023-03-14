МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил в интервью телеканалу NBC, что крах американского Silicon Valley Bank затронул значительное число британских технологических компаний и он прорабатывает меры реагирования со своим кабинетом. Держатели акций SVB подали иск против банка и его руководства

"Все выходные я работал с нашим министром финансов, канцлером и нашим Английским банком, нашими регуляторами, чтобы найти адекватное решение. Очень скоро мы выступим с заявлением", — сказал Сунак.

Регуляторы штата Калифорния в прошлую пятницу закрыли Silicon Valley Bank, которым стал самым крупным банком, обанкротившимся в США после финансового кризиса 2008 года, и вторым по величине в истории. Крах связывают с ростом ключевой ставки, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов.