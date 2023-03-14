NBC: Британия готовится к последствиям краха американского SVB
NBC: премьер Сунак заявил, что Британия готовит меры реагирования на банкротство SVB
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил в интервью телеканалу NBC, что крах американского Silicon Valley Bank затронул значительное число британских технологических компаний и он прорабатывает меры реагирования со своим кабинетом.
"Все выходные я работал с нашим министром финансов, канцлером и нашим Английским банком, нашими регуляторами, чтобы найти адекватное решение. Очень скоро мы выступим с заявлением", — сказал Сунак.
Регуляторы штата Калифорния в прошлую пятницу закрыли Silicon Valley Bank, которым стал самым крупным банком, обанкротившимся в США после финансового кризиса 2008 года, и вторым по величине в истории. Крах связывают с ростом ключевой ставки, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов.
https://1prime.ru/banks/20230314/840056412.html
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