МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что вероятность существенного негативного эффекта от закрытия ряда американских банков на японскую финансовую систему мала. NBC: Британия готовится к последствиям краха американского SVB

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

"Маловероятно, что это окажет существенное влияние на нашу финансовую систему", — заявил журналистам Судзуки, добавив, что власти Японии намерены пристально отслеживать все возможные тренды.

Глава японского минфина также подчеркнул, что "финансовая система Японии является стабильной", а меры Банка Японии "предпринимаются с учетом различных факторов, в том числе, ситуации на рынке".

На фоне закрытия ряда банков США объявили о мерах поддержки: власти страны с 13 марта решили предоставить всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank. В результате аналитики перестали закладывать ускорение повышения ставки ФРС в марте, теперь, по данным CME Group, 86,4% аналитиков ждут увеличения ставки прежними темпами — на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.

Вместе с этим котировки на Токийской бирже после открытия снизились на 2-2,5%, а курс национальной валюты вырос до 133,07 иены за доллар.