МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Банковский регулятор Канады усиливает контроль над финансовым здоровьем местных банков на фоне краха американского Silicon Valley Bank, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на источники. NBC: Британия готовится к последствиям краха американского SVB

Ранее офис управляющего по надзору за финансовыми организациями страны (OSFI) заявил, что канадские власти ввели временный контроль над местным дочерним подразделением обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB).

"OSFI сообщил банкам, что со вторника и до дальнейшего уведомления они будут обязаны каждый день отправлять регулятору отчеты о ликвидности", — говорится в сообщении издания. Согласно источникам, усиленный контроль не означает, что для сектора существует какая-либо насущная проблема.

Согласно изданию, вице-премьер Канады Христя Фриланд уже провела встречи с руководителями финансовых институтов и представителями Банка Канады, а также с главой OSFI.

Ранее, как сообщала Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США, регуляторы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.