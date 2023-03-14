Французский политик объяснил, чем угрожает банкротство западных банков
Французский политик Филиппо: крах западных банков может спровоцировать мировую войну
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Финансовый хаос, который возникнет в связи с крахом крупнейших банков Запада, может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости.
"Crеdit Suisse (финансовый конгломерат Швейцарии — прим. ред.) разваливается, парижская фондовая биржа — тоже. Western Alliance, американский банк, претерпевает крах. Котировки банков приостановлены. Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа!" — утверждает Филиппо.
https://1prime.ru/banks/20230314/840057704.html
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