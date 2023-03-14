МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Финансовый хаос, который возникнет в связи с крахом крупнейших банков Запада, может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости. NBC: Британия готовится к последствиям краха американского SVB

"Crеdit Suisse (финансовый конгломерат Швейцарии — прим. ред.) разваливается, парижская фондовая биржа — тоже. Western Alliance, американский банк, претерпевает крах. Котировки банков приостановлены. Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа!" — утверждает Филиппо.