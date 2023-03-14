ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, заявил финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки. США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

Ранее Кийосаки точно предсказал крах Lehman Brothers в 2008 году.

"Проблема заключается в рынке облигаций… я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse…, так как рынок облигаций рушится", — заявил он в эфире телеканала Fox Business.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.