МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь попробовать выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB) после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные, пишет газета Wall Street Journal. Американские банки толкают мир к новому кризису

"Регуляторы планируют повторить попытку выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank после того, как в выходные они не смогли найти покупателя для этой компании", — сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, представители FDIC сообщили республиканцам в Сенате в понедельник, что у них есть дополнительные возможности для продажи теперь, когда регуляторы объявили крах банка угрозой для финансовой системы.

Хотя ни один из крупнейших банков США не сделал предложение по SVB в воскресенье, по крайней мере одно предложение было сделано другим учреждением, но было отклонено FDIC, сообщили источники. Срок проведения второго аукциона не уточняется. Байден не стал отвечать на вопрос о цепной реакции после краха двух банков

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.