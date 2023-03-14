МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Проблем с банковской системой России сейчас нет, и ситуация подобная краху американских банков в России не произойдет, считает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
"Те проблемы, которые случились у них, я думаю, что вот этого произойти в России точно не может….Мы видим, что у нас проблем с банковской системой нет", — сказал он, выступая в Совете Федерации.
Ведяхин напомнил, что в отличие от того же Silicon Valley Bank российские банки регулярно проходят стресс-тесты.
https://1prime.ru/banks/20230314/840060765.html
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