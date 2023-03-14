МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Проблем с банковской системой России сейчас нет, и ситуация подобная краху американских банков в России не произойдет, считает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Названы неизбежные последствия банкротства SVB для мировой экономики

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

"Те проблемы, которые случились у них, я думаю, что вот этого произойти в России точно не может….Мы видим, что у нас проблем с банковской системой нет", — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Ведяхин напомнил, что в отличие от того же Silicon Valley Bank российские банки регулярно проходят стресс-тесты.