ВАРШАВА, 14 мар — ПРАЙМ. Закрытие банка Silicon Valley Bank не несет опасности польской финансовой системе, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Токийская фондовая биржа

Индекс Nikkei резко упал по итогам торгов вторника

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

"У польских банков стабильная ситуация. В этой сфере нет опасений. Американская ситуация касается специфического банка на специфическом рынке", — сказал Мюллер в эфире Польского радио.

"Этот банк не играл существенной роли в Европе. Здесь нет так сильного эха этого банкротства, такого мощного, какого можно было бы ожидать", — добавил он.

При этом с утра понедельника Варшавская фондовая биржа продолжила тренд на снижение основных котировок.