ВАРШАВА, 14 мар — ПРАЙМ. Закрытие банка Silicon Valley Bank не несет опасности польской финансовой системе, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
"У польских банков стабильная ситуация. В этой сфере нет опасений. Американская ситуация касается специфического банка на специфическом рынке", — сказал Мюллер в эфире Польского радио.
"Этот банк не играл существенной роли в Европе. Здесь нет так сильного эха этого банкротства, такого мощного, какого можно было бы ожидать", — добавил он.
При этом с утра понедельника Варшавская фондовая биржа продолжила тренд на снижение основных котировок.
https://1prime.ru/banks/20230314/840061244.html
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