МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ. Credit Suisse опубликовал отчет за 2022 год. В нем говорится, что "отток средств клиентов стабилизировался на гораздо более низких уровнях, но на момент составления отчета еще не обратился вспять". Американские банки толкают мир к новому кризису

Из-за череды скандалов банк столкнулся с резким ускорением оттока средств клиентов в 4-м квартале. Отток составил более 110 млрд швейцарских франков (120 млрд долларов), из-за чего были нарушены некоторые буферы ликвидности.

Ранее банк заявлял, что картина улучшается и что капиталы возвращаются на его счета.

Публикация отчета Credit Suisse за 2022 год была запланирована на прошлую неделю, но затем была отложена после запроса Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), у которой возникли вопросы по поводу предыдущей финансовой отчетности банка.

На прошлой неделе Credit Suisse сообщил, что регулятор обратился к нему из-за "определенных открытых комментариев SEC относительно технической оценки ранее опубликованных поправок к данным по консолидированному денежному потоку за годы, истекшие 31 декабря 2020 и 2019 года, а также соответствующих средств контроля". Экономист: кризис 2008 года вряд ли повторится из-за закрытия банков в США

В понедельник цена акций Credit Suisse упала более чем на 14% до рекордно низкого уровня. Акции многих европейских банков также дешевели, реагируя на крах американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Стоимость страхования на случай дефолта Credit Suisse также выросла до нового исторического максимума в 466 базисных пунктов, что на 49 базисных пунктов выше уровня закрытия в пятницу.

Тем временем правление Credit Suisse получило 32,2 млн швейцарских франков (35,27 млн долларов) в виде фиксированного вознаграждения и впервые более чем за 15 лет коллективным решением отказалось от бонусов.

В феврале Credit Suisse Group сообщил, что 2022 год принес ему самый крупный годовой убыток со времен мирового финансового кризиса 2008 года, когда напуганные клиенты вывели из банка миллиарды. Банк предупредил, что в этом году также не обойдется без "значительных убытков".

Генеральный директор Ульрих Кернер заработал в 2022 году 2,5 млн франков, в том числе за свою работу в Credit Suisse до вступления в должность генерального директора, что произошло в июле.

Аксель Леманн решил добровольно отказаться от вознаграждения в размере 1,5 млн франков, в результате чего его общая компенсация за первый год работы в качестве председателя составит 3,2 млн франков.