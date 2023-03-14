МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Проблемы в американском банковском секторе практически не затронут российские кредитные организации, страна в некоторой степени застрахована от кризиса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В "Сбере" заверили, что российские банки не повторят судьбу американских

Silicon Valley Bank закрылся 10 марта на фоне обесценения активов на балансах многих финансовых институтов из-за политики ФРС, продемонстрировав крупнейшее банкротство кредитной организации США с 2008 года. Также сообщалось о закрытии нью-йоркского Signature Bank.

Песков, отвечая на вопрос о возможности прихода в Россию проблем с банками, заявил, что в данный момент такая ситуация не возникнет, поскольку российская банковская система по большей части отделена от западной из-за санкций.

"Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", — добавил пресс-секретарь президента России.