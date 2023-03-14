МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк запустил покупку и продажу юаней по курсу Банка России на завтра, что может быть интересно прежде всего для участников внешнеэкономической деятельности, сообщила пресс-служба кредитной организации. Россиян научили правильно выбирать момент для покупки валюты

"Альфа-банк запустил покупку-продажу юаней по курсу ЦБ на завтра. Это поможет клиентам совершать выгодные сделки и не "терять" на курсовой разнице", — говорится в сообщении.

Такая возможность интересна участникам внешнеэкономической деятельности, которым важно время и точность расчётов, уточняет руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-банка Ирина Пономарева.

"Фактически клиент знает курс юаня "на завтра" в день оформления заявки. Это позволяет эффективно спланировать и синхронизировать сделки одновременно с российскими и китайскими контрагентами", – добавила она. Банк России продал юаней на 5,5 миллиарда рублей

Курс Центробанка на завтра – это курс иностранной валюты, в данном случае – юаней, к рублю, который вступает в силу на следующий рабочий день. Курс сделки, а также сумма валюты, которые стороны будут перечислять друг другу, определяется только после того, как станет известным курс ЦБ за завтра. Он устанавливается ежедневно после 11.30 мск, пояснили в банке.

"Компании могут заранее оформлять сделки, а курс узнавать по факту. Также данная опция интересна тем, кто уже сейчас осуществляет расчеты по курсу ЦБ РФ. В первую очередь это касается компаний в Сибири и на Дальнем Востоке", — добавили в пресс-службе. Все расчеты фиксируются в договоре, курс может быть привязан к двум сделкам сразу – как с китайским, так и с российским контрагентом. По сути, клиент может заранее выставлять счет российскому поставщику, а на следующий день перевести юани китайскому партнеру, заключили там.