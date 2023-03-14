МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Британские банки пока не наблюдают массового оттока вкладчиков, обеспокоенных надежностью своих вложений после коллапса американского банка Silicon Valley Bank на прошлой неделе. Об этом в четверг заявил гендиректор Lloyds Чарли Нанн. На фоне краха SVB в Канаде усиливают контроль за банками

"То, что произошло с SVB, довольно нетипично для Великобритании", — заявил Нанн на конференции Morgan Stanley, комментируя крах специализированного банка, вызвавший смятение в банковском секторе и панику на рынках акций по всему миру.

Последствия коллапса SVB по-прежнему ощущались в бумагах банков в Азии и Европе во вторник, поскольку беспокойство инвесторов насчет возможного распространения кризиса на другие банки только усилилось.

"Мы не видим (здесь) того, что наблюдали в США и что можно назвать переводом средств в более надежные активы, — заявил Нанн. — Но давайте посмотрим, как будут развиваться события и как поведут себя люди в ближайшем будущем".

США приняли экстренные меры, чтобы открыть банкам, страдающим от оттока вкладчиков, доступ к дополнительному финансированию, однако президенту Джо Байдену и другим политикам пока что не слишком удается успокоить рынки.

Инвесторы и аналитики ожидают, что регуляторы по всему миру несколько скорректируют свою жесткую антиинфляционную политику, поскольку любое дальнейшее повышение процентных ставок может ослабить балансы некоторых банков.