ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен возложила на директора Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла вину за недавние банкротства банков. Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков

"Действия председателя ФРС напрямую способствовали краху этих банков", — написала политик в Twitter.

Она призвала к тому, чтобы Пауэлл отказался от участия во внутренней проверке в связи с произошедшем и предоставил своему заместителю по надзору независимость, "необходимую для выполнения его работы".

Ранее в марте было объявлено о закрытии банков Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank. Банкротство SVB стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.