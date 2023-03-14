МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Райффайзенбанк вводит плату за ведение счетов юридических лиц в долларах и евро, следует из информации кредитной организации. Райффайзенбанк перестал принимать долларовые платежи за электронику

Так, с 20 марта комиссия при сумме входящего остатка на счетах в долларах США свыше 50 000 долларов или евро на начало календарного дня составит 0,03% в день.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции против РФ, в частности, против крупнейших российских банков. Иностранные активы кредитных организаций и их валютные счета в корреспондентских банках были заблокированы, а некоторые из них и вовсе были отключены от международной системы SWIFT.

Эти факторы укрепили тренд на девалютизацию и отказ участников рынка от доллара и евро в пользу рубля. В начале августа прошлого года Банк России сообщал, что будет содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в "токсичных" валютах.