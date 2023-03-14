МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Американский Silicon Valley Bank (SVB) мог обанкротиться из-за публикаций в соцсетях, сообщает портал Business Insider. Гендиректор Lloyds заявил об отсутствии оттока вкладчиков из-за краха SVB

Предполагается, что клиенты банка могли массово вывести деньги после появления там постов.

"Беспокойство специалистов в области технологий усилилось через социальные сети, в основном Twitter. В четверг о SVB в Twitter написали около 200 000 раз, при этом несколько основателей и руководителей технологических компаний написали о выводе денег из банка. Квалифицированные в технологической сфере люди, те самые люди, которых SVB обслуживал столько лет, просто не могли удержаться", — говорится в публикаци BI.

Массовые снятия вкладов случались и раньше, но этот крах был новым явлением, которое, вероятно, вызвали технологии. К пятнице люди пытались вывести из SVB 42 миллиарда долларов. Отмечается, что падение организации произошло чрезвычайно быстро, из-за чего властям необходимо пересмотреть банковскую систему из-за развития технологий и важности социальных сетей и интернета в обычной жизни.

Более того, некоторые технические специалисты, работавшие с SVB, даже удалили опубликованными ими твиты, признав, что посты могли привести к раздуванию проблемы и распространению паники.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы США, которая повлекла обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов.