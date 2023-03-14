МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Крах крупных американских банков чреват не только угрозой банкротства многих других западных финансовых структур, но и катастрофическим развитием ситуации, которое ослабит западные экономики и их возможность помогать Украине, написала обозреватель "Страна" Елена Лысенко.

Wall street

Американский миллиардер констатировал крушение американского капитализма

Она напомнила, что рынки болезненно отреагировали на закрытие Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в рейтинге крупнейших банков США.
"Silicon Valley Bank — это фактически три украинских банковских системы вместе взятые. Активы всех 67 банков Украины, действовавших на 1 января 2023 года, составляли только 72 миллиарда долларов (2,7 триллиона гривен) против его 209 миллиардов долларов", — отметила журналист.

Хотя сейчас Белый дом всеми силами пытаются успокоить людей и бизнес, стараясь убедить их, что ситуация находится под контролем, все равно общество охвачено паникой и акции банков устремились вниз.

От того, каким образом и насколько успешно американские власти будут решать проблемы зависит и влияние на мировую экономику и на украинскую.
Если Вашингтон примет решение ослабить свою монетарную политику, то это вызовет рост мировых цен на продовольствие, а также на энергоносители.

Возможность повторения сценария 2008 года (в случае, если начнется "банкопад" в США из-за продолжения жесткой монетарной политики ФРС) может в целом ослабить западные экономики, а следовательно — и их возможности оказывать помощь Украине, подытожила обозреватель.

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