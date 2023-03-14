МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Крах крупных американских банков чреват не только угрозой банкротства многих других западных финансовых структур, но и катастрофическим развитием ситуации, которое ослабит западные экономики и их возможность помогать Украине, написала обозреватель "Страна" Елена Лысенко. Американский миллиардер констатировал крушение американского капитализма

Она напомнила, что рынки болезненно отреагировали на закрытие Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в рейтинге крупнейших банков США.

"Silicon Valley Bank — это фактически три украинских банковских системы вместе взятые. Активы всех 67 банков Украины, действовавших на 1 января 2023 года, составляли только 72 миллиарда долларов (2,7 триллиона гривен) против его 209 миллиардов долларов", — отметила журналист.

Хотя сейчас Белый дом всеми силами пытаются успокоить людей и бизнес, стараясь убедить их, что ситуация находится под контролем, все равно общество охвачено паникой и акции банков устремились вниз.

От того, каким образом и насколько успешно американские власти будут решать проблемы зависит и влияние на мировую экономику и на украинскую.

Если Вашингтон примет решение ослабить свою монетарную политику, то это вызовет рост мировых цен на продовольствие, а также на энергоносители.

Возможность повторения сценария 2008 года (в случае, если начнется "банкопад" в США из-за продолжения жесткой монетарной политики ФРС) может в целом ослабить западные экономики, а следовательно — и их возможности оказывать помощь Украине, подытожила обозреватель.

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