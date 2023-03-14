Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США до негативного
CNBC: Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США до негативного
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило до негативного со стабильного прогноз банковской системы США, сообщает канал CNBC со ссылкой на доклад агентства.
"Мы ухудшили до негативного со стабильного наш прогноз по американской банковской системе, чтобы отразить стремительное ухудшение операционной среды после массового изъятия депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) и крах SVB и SNY", — цитирует CNBC релиз Moody's.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://1prime.ru/banks/20230314/840068455.html
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