МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило до негативного со стабильного прогноз банковской системы США, сообщает канал CNBC со ссылкой на доклад агентства. Moody's объяснило, почему банковский кризис в США не повлияет на Азию

"Мы ухудшили до негативного со стабильного наш прогноз по американской банковской системе, чтобы отразить стремительное ухудшение операционной среды после массового изъятия депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) и крах SVB и SNY", — цитирует CNBC релиз Moody's.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.