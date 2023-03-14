МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Прямое влияние закрытия Silicon Valley Bank (SVB) на кредитные рейтинги США минимально, однако это все же вопрос масштабности явления, сказал РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США до негативного

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ставки Федеральной резервной системы (ФРС), повлекшей обесценение активов на балансах многих фининститутов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило до негативного со стабильного прогноз банковской системы США.

Во вторник бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале написал, что видит риски потери Соединенными Штатами Америки наивысшего кредитного рейтинга ААА из-за возможных последствий для экономики США после закрытия SVB. Наивысший рейтинг ААА свидетельствует о самом высоком качестве обязательств эмитента и самых низких ожиданиях по кредитным рискам. Такой рейтинг присваивается только самым надежным заемщикам.

"Прямое влияние конкретного кейса с SVB на кредитные рейтинги США минимально. Теоретическая ситуация, в которой убытки финансовой системы после масштабной паники ложатся на государство, по любым существующим суверенным методологиям будет влиять на оценки агентств. А повлияет ли в итоге на рейтинг – вопрос масштабности явления", — считает Куликов.

Как считает эксперт, несмотря на то, что проблемы банка скорее связаны с нежизнеспособностью практик управления в конъюнктуре сильно повышающихся процентных ставок, главный вопрос — это не столько судьба банка, а то, как ФРС теперь должна взвешивать важность своих частично противоречащих друг другу целей. "Грубо говоря, нужно ли продолжать повышать краткосрочные процентные ставки. Это почти классическая дилемма: продолжать ли бороться с инфляцией ценой создания потенциальных угроз системной финансовой стабильности", — пояснил он.

Как отмечает эксперт, с одной стороны, инфляция вполне осязаемая, а угроза финстабильности пока что теоретическая: после 2008-го года регулирование банков существенно ужесточилось – система в целом может абсорбировать существенно больше убытков. Тем не менее, по его мнению, никакая финансовая система не способна пережить крупномасштабную панику, а индексы финансового стресса по США за последние три-четыре дня существенно выросли. "Поэтому цена каждого решения и заявления властей сейчас очевидно увеличилась", — заключил эксперт.