ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Компании губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома указаны среди клиентов обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), утверждает издание Intercept. СМИ: Blackstone и Apollo хотят купить у SVB портфель кредитов

"CADE, Odette и PlumpJack, три винодельни, принадлежащие Ньюсому, указаны на сайте банка как клиенты SVB", — сообщает портал. Эти компании есть в списке клиентов, опубликованном банком, но владелец фирм в перечне не указан.

В сообщении издания говорится, что у Ньюсома есть и личные счета в банке. Intercept цитирует представителя губернатора, который заявил, что средства политика находятся в слепом трасте с тех пор, как он занял выборную должность. Портал указывает, что в своем заявлении в субботу Ньюсом отчитался о работе с Белым домом по защите экономики и ответу на ситуацию, а о собственных интересах в благополучии банка не упомянул.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ставки Федеральной резервной системы (ФРС), повлекшей обесценение активов на балансах многих фининститутов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило до негативного со стабильного прогноз банковской системы США.