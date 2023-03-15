Народный банк Китая заявил о противостоянии давлению США и стран Запада
Народный банк Китая заявил, что будет противостоять давлению США и стран Запада
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Народный банк КНР (ЦБ) будет должным образом реагировать на давление со стороны США и стран Запада, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЦБ в среду.
"(Необходимо) должным образом отвечать на сдерживание и давление со стороны США и Запада", — говорится в заявлении по итогам собрания партийного комитета Народного банка.
В заявлении также подчеркивается необходимость продолжать предотвращать и устранять финансовые риски, укрепить построение системы гарантий финансовой стабильности, улучшить план реагирования на чрезвычайные ситуации, поддерживать бесперебойную работу финансового рынка и финансовой инфраструктуры, а также способствовать стабильному и здоровому развитию рынка недвижимости.
По итогам завершившейся ранее первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) 14-го созыва пост главы ЦБ сохранил за собой И Ган.
https://1prime.ru/banks/20230315/840073033.html
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