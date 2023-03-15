МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Народный банк КНР (ЦБ) будет должным образом реагировать на давление со стороны США и стран Запада, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЦБ в среду. Товарооборот России и Китая вырос на 25,9 процента за январь — февраль

"(Необходимо) должным образом отвечать на сдерживание и давление со стороны США и Запада", — говорится в заявлении по итогам собрания партийного комитета Народного банка.

В заявлении также подчеркивается необходимость продолжать предотвращать и устранять финансовые риски, укрепить построение системы гарантий финансовой стабильности, улучшить план реагирования на чрезвычайные ситуации, поддерживать бесперебойную работу финансового рынка и финансовой инфраструктуры, а также способствовать стабильному и здоровому развитию рынка недвижимости.

По итогам завершившейся ранее первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) 14-го созыва пост главы ЦБ сохранил за собой И Ган.