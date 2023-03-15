МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Банк России хочет увеличить "период охлаждения" для отказа клиента от допуслуг до 30 дней с 14 дней, также регулятор планирует обязать кредитные организации напоминать заемщику о допуслугах, купленных вместе с кредитом, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута. Российские банки обяжут тщательно проверять подозрительные переводы

"Мы хотим удлинить "период охлаждения" с 14 дней хотя бы до 30. Такая обсуждается цифра, потому что за 14 дней человек не всегда успевает либо осознать, либо воспользоваться этой опцией, иногда проходит больше 14 дней", — сообщил Мамута в ходе вебинара "Финтрек".

Он напомнил, что на большинство дополнительных услуг, в первую очередь это страховки, распространяется период охлаждения. В течение 14 дней с момента получения кредита можно отказаться от ненужных услуг и вернуть за них деньги.

"Сейчас мы улучшаем закон и планируем, опять же, принять дополнительные правила, которые будут… обязывать банк напоминать человеку, что он купил вместе с кредитом какой-то набор допуслуг", — добавил Мамута.

Сейчас у заемщиков есть право потребовать вернуть деньги за любые услуги, привязанные к кредитам и займам, в течение 14 календарных дней после оформления договора. Кроме того, "период охлаждения" в минимум 14 календарных дней с момента заключения договора действует для ряда услуг добровольного страхования. Также для некоторых страховых продуктов уже действует период охлаждения в 30 дней и больше. Например, такой срок дается для отказа от полисов инвестиционного страхования жизни и накопительного страхования жизни.