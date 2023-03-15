МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Газпромбанк сейчас переводит свои дистанционные сервисы на новую технологическую платформу, в связи с чем в работе мобильного приложения могут наблюдаться временные ограничения, говорится в сообщении кредитной организации. ЦБ планирует увеличить период отказа от навязанных банковских услуг

"В работе нашего мобильного приложения могут наблюдаться временные ограничения. Мы завершаем перевод дистанционных сервисов на новую технологическую платформу, чтобы сделать их еще удобнее для наших клиентов. В связи с этими работами мобильный банк сейчас может работать с небольшими ограничениями", — сказано в сообщении кредитной организации.

Отмечается, что в ближайшее время работа приложения будет стабилизирована.