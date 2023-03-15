Газпромбанк предупредил о возможных ограничениях в работе приложения
Приложение Газпромбанка может работать с ограничениями из-за перехода на новую платформу
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Газпромбанк сейчас переводит свои дистанционные сервисы на новую технологическую платформу, в связи с чем в работе мобильного приложения могут наблюдаться временные ограничения, говорится в сообщении кредитной организации.
"В работе нашего мобильного приложения могут наблюдаться временные ограничения. Мы завершаем перевод дистанционных сервисов на новую технологическую платформу, чтобы сделать их еще удобнее для наших клиентов. В связи с этими работами мобильный банк сейчас может работать с небольшими ограничениями", — сказано в сообщении кредитной организации.
Отмечается, что в ближайшее время работа приложения будет стабилизирована.
https://1prime.ru/banks/20230315/840077216.html
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