ВЕНА, 15 мар — ПРАЙМ. Raiffeisen Bank International намерен обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Вене, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на данные еженедельника Falter. В "Сбере" заверили, что российские банки не повторят судьбу американских

Отмечается, что Raiffeisen Bank International работает над поглощением оставшихся активов Sberbank Europe. "Государственный российский Сбербанк получит активы Raiffeisen в России, в обмен Raiffeisen Bank International получит активы Сбербанка в Вене", — сообщается в СМИ.

По данным издания, документы с заседания правления Raiffeisen Bank International, состоявшегося на прошлой неделе во вторник, уже доступны. Они носят строго конфиденциальный характер, и в них подробно обсуждается структура сделки. Уточняется, что сделку разработали менеджеры Raiffeisen.

Управление надзора за финансовыми рынками Австрии ранее сообщало о запрете коммерческой деятельности европейской "дочки" Сбербанка Sberbank Europe AG по указанию Европейского центрального банка. Отмечалось, что банку запрещено проводить платежи и другие операции. После, в мае 2022 года, австрийский регулятор одобрил продажу большей части активов Sberbank Europe AG. Тогда старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев комментировал, что Сбербанк продолжает планомерную работу по выходу с европейского рынка. "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

При этом на прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в 2022 году смог вернуть из-за границы своих активов на сумму более 6 миллиардов долларов.

Консолидированная прибыль всего RBI в 2022 году выросла в 2,6 раза, до 3,627 миллиарда евро, а большая часть пришлась на российский рынок, где его финрезультат увеличился в 4,3 раза, до 2,058 миллиарда евро. При этом, согласно действующему российскому законодательству, RBI не может распределить полученную в России прибыль.