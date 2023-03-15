Главный акционер Credit Suisse Saudi National Bank не будет оказывать доппомощь банку
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Главный акционер Credit Suisse Group AG саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления дополнительной финансовой помощи этому швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием, заявил глава Saudi National Bank Аммар аль-Худайри (Ammar Al Khudairy).
Следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, заявил накануне финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки. Ранее Кийосаки точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году.
"Ответ — абсолютно нет, по многим причинам, в том числе самой простой — нормативно-правовой", — сказал Аммар аль-Худайри агентству Блумберг, когда его спросили, готов ли кредитор оказать помощь Credit Suisse, если снова потребуется дополнительное вливание или финансовая помощь.
По данным агентства, Saudi National Bank, который на 37% принадлежит суверенному фонду королевства, стал крупнейшим акционером Credit Suisse в конце прошлого года, приобретя 9,9% акций кредитной организации.
По состоянию на 13.52 мск котировки акций Credit Suisse рушатся на 22%, до 1,75 франка за акцию.
Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.
https://1prime.ru/banks/20230315/840079180.html