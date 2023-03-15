МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Главный акционер Credit Suisse Group AG саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления дополнительной финансовой помощи этому швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием, заявил глава Saudi National Bank Аммар аль-Худайри (Ammar Al Khudairy). Назван следующий банк, который потерпит крах

Следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, заявил накануне финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки. Ранее Кийосаки точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году.

"Ответ — абсолютно нет, по многим причинам, в том числе самой простой — нормативно-правовой", — сказал Аммар аль-Худайри агентству Блумберг, когда его спросили, готов ли кредитор оказать помощь Credit Suisse, если снова потребуется дополнительное вливание или финансовая помощь.

По данным агентства, Saudi National Bank, который на 37% принадлежит суверенному фонду королевства, стал крупнейшим акционером Credit Suisse в конце прошлого года, приобретя 9,9% акций кредитной организации.

По состоянию на 13.52 мск котировки акций Credit Suisse рушатся на 22%, до 1,75 франка за акцию.

Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.