МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) назвал идею обмена своей "дочки" в РФ на активы Sberbank Europe "теоретическим соображением", никаких конкретных шагов для его реализации не было, об этом РИА Новости заявили в пресс-службе кредитной организации. Raiffeisen Bank хочет поменяться активами со Сбербанком, сообщили СМИ

Ранее в среду в ряде СМИ появилась информация о том, что RBI планирует обменять свою российскую "дочку" на активы Sberbank Europe.

"Возможность структуры сделки, представленная вами, является теоретическим соображением. Нет ни соглашения о таком обмене активами, ни других конкретных шагов по его реализации. Предысторией такого обмена активами могла бы стать возможность уменьшения влияния RBI на Россию, поскольку, как вы знаете, RBI изучает несколько вариантов", — прокомментировали агентству в банке.

"Само собой разумеется, что RBI соблюдает все санкции. Любые сделки будут заранее согласовываться с властями и осуществляться только после получения всех соответствующих разрешений", — добавили в кредитной организации.