МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Два американских банка обанкротились из-за приезда в страну Анатолия Чубайса, его могли "специально туда отпустить", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Песков ответил русской поговоркой на историю с крушениями банков в США

Он заявил, что ГД следует продолжить взять тарифы на газ под контроль, а государство "владело сетевым хозяйством, которое после реформ Чубайса оказалось разобрано".

"Хорошо еще, что по муниципалитетам можно собрать, а так — по карманам. А где Чубайс, мы тоже с вами знаем… Кто выпустил? Может, специально (выпустили), для того, чтобы там развалилось. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке! Банки стали валиться, как Чубайс приехал", — сказал Володин.

Спикер также пошутил, что Чубайс начал делать в США то, что у него лучше всего выходит.

Анатолий Чубайс за свою карьеру занимал посты главы комитета по управлению госимуществом, Минфина, администрации президента России, председателем правления "Роснано" и спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Западные СМИ в марте прошлого года сообщали об отъезде Чубайса из России. Владимир Путин подписал указ о его освобождении от занимаемой должности 25 марта 2022 года.

Silicon Valley Bank закрылся 10 марта из-за обесценения активов на балансах многих финансовых институтов из-за политики ФРС, продемонстрировав крупнейшее банкротство кредитной организации США с 2008 года. Также сообщалось о закрытии нью-йоркского Signature Bank.